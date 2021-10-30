Batman'da AK Parti "Teşkilat Akademisi" programı düzenlendi - Son Dakika

Batman'da AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlıklarının düzenlediği "Teşkilat Akademisi" programı düzenlendi

Batman'da AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla "Teşkilat Akademisi" programı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, programda yaptığı konuşmada, yükleri ve sorumluluklarının ağır olduğunun gerçeğiyle hareket eden teşkilat mensupları olduklarını belirtti.

Bu nedenle eğitimin her daim gerekli olduğuna inanan teşkilat mensupları olarak birbirini uyarmak ve ileriye götürecek oluşumlar ve icraatlar içerisinde olmalı gerektiğini kaydeden Gür, şöyle konuştu:

"Şu anda İstanbul hüzünle bizi bekliyor. Şu anda İstanbul ne halde görüyorsunuz. Türkiye'nin de İstanbul'un düştüğü hale düşmemesi için üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Neler başaramadık ki. İçinizdeki motivasyonu ve enerjiyi asla küçümsemeyin. Dünyayı değiştirebileceğinize inanın. Biz öyle bir Peygamberin ümmetiyiz ki tek bir kişi iken bütün dünyaya yayılan bir barış simgesi olan İslam'ın mensuplarıyız. Bizim yolumuz bu. Biz hak davaya inananlar olarak yolumuzun uzun ve enerjimizin de yüksek olduğunu biliyoruz."