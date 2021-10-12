Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadelede 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı Sason Anadolu Lisesinde yapıldı.

Sason Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje tanıtımı, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili polisler tarafından gerçekleştirildi. - BATMAN