Batman'da "Atatürk" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Batman Üniversitesi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Batman Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Vali Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen gerçekleştirdi.

Vali Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğraflardan oluşan serginin açılışın gerçekleştirdiklerini söyledi.

Batman Üniversitesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftasını dolu dolu geçirdiğini kaydeden Şahin, Rektör Prof. Dr. İdris Demir'e teşekkür etti.

Prof. Dr. Demir de, Cumhuriyet Bayramını en coşkulu şekilde kutlamak istediklerini aktardı.

Doç. Dr. Özgen ise Batman'ın en merkezi yerinde sergisinin açılmasının önemli olduğunu anlatarak, "Hem bunun çok geniş bir kitle tarafından ziyaret edilecek olması hem Türk toplumumuzun, Cumhuriyetimizin en büyük değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıması hem de Cumhuriyet Bayramının ne anlama geldiğini daha yakından görülmesi açısından çok önemli." diye konuştu.