Üye Girişi
Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı - Son Dakika

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

13.10.2021 17:24

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan öğrenci seçme...

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

BATMAN - 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan öğrenci seçme sınavı başladı.

'Deneyap Atölyesi' için öğrenci seçme sınavları başladı. 3 yıl sürecek eğitim için Batman'da 5 binin üzerinde başvuru yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılan sınava Batman'da yoğun ilgi gösterildi. Öğrenim seviyelerine göre 11-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavlar sonucunda 160 öğrenci 2 yıl teorik ve 1 yıl pratik olmak üzere 3 yıl boyunca teknoloji atölyelerinde eğitim alacak.

Batman Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Deneyap Atölyelerinin gençleri teknolojik anlamda geleceğe hazırlama konusunda önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ülkemizde daha önce 30 küsur Deneyap Atölyeleri kurulmuştu. Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı 27 Deneyap Atölyesi kurulması talimatı altyapısını oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve T3 Vakfı işbirliği ile gençlerimizin geleceğe hazırlanması, teknolojik anlamda geleceğe hazırlanması anlamında önemli bir altyapıydı bu. Bu bir ihtiyaçtı aslında. Batman olarak gerçekten sevinçliyiz. Çünkü gençlerimiz bu Deneyap Atölyesi sınavına çok yoğun ilgi gösterdiler ve nüfus genellemesi olarak Türkiye birincisiyiz. Genel ortalamada ise İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü il Batman'dır. Yaklaşık 5 bin civarında genç müracaat etti. 11 Ekim itibariyle de günde dört oturum olacak şekilde şu an bilgisayar ortamında online olarak sınavlar yapılıyor. Önce ortaokullar daha sonra liseler Ekim ayının sonuna kadar bu sınav maratonu devam edecek. Daha sonra ise uygulamalı sınav olacak. ve bu sınavlardan başarılı olan arkadaşlarımız Batman Petrolkent Gençlik Merkezimizde hazırladığımız, açılışını yaptığımız Deneyap Atölyesinde uzman eğitmenlerin gözetiminde üç yıl boyunca teknolojik robotik kodlama, yazılım uzay, uzay teknoloji alanında eğitimler alacaklar. ve aynı zamanda bu gençlerimiz artık Türkiye'de güzel bir geleneğe dönüşen teknoloji festivalinde Batman'ı temsilen katılacaklar. Takımlarıyla beraber. Bu Deneyap Atölyelerine gerçekten son yıllarda Türkiye'de uzay teknolojide özellikle yazılımda, savunmada ciddi bir milli teknolojiye sahip oldu ve ihraç edecek boyuta geldi. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu deneyaplarda yetişen gençlerimiz de ülkemizin geleceği konusunda bu alanda başarılar ortaya koyarlar. Ülkemizin mesafe almasına katkıda bulunurlar. Bu anlamıyla umutluyuz, sevinçliyiz, heyecanlıyız" dedi.

Deneyap Atölyesi için sınava giren Edanur Şimşek adlı öğrenci, "Deneyap sınavına katıldım. Umarım kazanmışım. Sınav biraz zordu ama kazanacağımı umut ediyorum. Eğer kazanırsam tasarımlar modeller yapmak istiyorum. İnsanlığa faydalı şeyler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınava katılan Tuane İnsel ise sınav sonrası duygularımı dile getirdi. İnsel, "Deneyap Türkiye sınavına katıldım, güzeldi. Biraz zordu, biraz kolaydı. Ama inşallah başaracağım. Deneyap atölyesini kazandıktan sonra hedefim güzel tasarımlar oluşturmak, güzel şeyler yapmak. İnsanlara örnek olmak. İnşallah kazanırım" şeklinde konuştu.

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı
Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı
Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı
Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

Türkiye, Batman, Uzay, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız 17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız 17:21 "Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız 17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı 16:40 Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 16:25 Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Son Dakika Haberleri
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021         
17:19
Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar         
16:45
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement