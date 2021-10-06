Batman'da hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde 15 koyun çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kozluk ilçesinin Dövecik köyünde oturan H.K'nin 15 koyununun çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından hayvanları A.E.A, S.E.A. ve E.H'nin çaldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı, çalınan hayvanlar şüphelilerin adresinde bulundu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.