Batman'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kente meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanarak adli mercilere sevk edilmesi ve suç eşyası malzemelerinin temin edilerek, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattı.

Fatih Mahallesinde, değişik yerlerden çalınan hırsızlık mallarını sattığı tespit edilen M.P'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, farklı markalarda 7 dizüstü bilgisayar ve tablet, 4 cep telefonu, 2 LCD televizyon, 9 matkap, elektrikli bisiklet, yazıcı, oto yıkama makinesi, 3 lazer metre, kamera, elektrikli testere, zımpara makinesi, oyun konsol gözlüğü, harç mikseri, 3 dizüstü bilgisayar çantası, kadın kol saati, 24 tespih, gaz ölçüm cihazı, navigasyon cihazı, elektrikli kriko ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.P. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.