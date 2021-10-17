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Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi - Son Dakika

Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

17.10.2021 19:00
Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

Batman'ın Balpınar beldesinde Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

Batman'ın Balpınar beldesinde Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Belediyenin bahçesinde düzenledikleri programda yaptığı konuşmada, İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Geylani, "Nice kandillere, sağlıkla, sıhhatle, mutluluk ve huzurla ermeyi Rabbim nasip etsin. Tabi kandiller ve özel günlerimizde toplum olarak bir araya geliyoruz. O anlamda biz de vatandaşlarımıza ikramda bulunalım istedik. Hem de karşılıklı olarak birbirimizin kandilini vatandaşlarımızla tebrik etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi
Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi
Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

Mevlit Kandili, Balpınar, Batman, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da Mevlit Kandili programı düzenlendi - Son Dakika
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