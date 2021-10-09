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Batman'da oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaraya takıldı - Son Dakika

Batman'da oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaraya takıldı

09.10.2021 12:16
Batman'da oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaraya takıldı

Batman'da gece saatlerinde, Kültür Mahallesinde bir oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaralara yakalandı.

Batman'da gece saatlerinde, Kültür Mahallesinde bir oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Batman Kültür Mahallesinde meydana geldi. Hırsızlar, ellerinde tornavida ile oto kiralama şirketin önüne geldi. Tornavida ile kapıyı zorlayarak açan hırsızlar, içeride bulunan LCD televizyonu ve kasada bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaraya takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da oto kiralama şirketine giren hırsızlar kamaraya takıldı - Son Dakika
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