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Batman Üniversitesine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon - Son Dakika

Batman Üniversitesine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon

06.10.2021 11:51
Batman Üniversitesine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon, System.String[]

Batman Üniversitesi yeni kayıt yapan öğrenciler için bir haftalık oryantasyon eğitimi düzenliyor.

Batman Üniversitesi yeni kayıt yapan öğrenciler için bir haftalık oryantasyon eğitimi düzenliyor.

Batman Üniversitesinde 13 Eylül'de başlayan eğitim öğretim faaliyetlerinin ardından yeni kayıt yapan öğrenciler için üniversitenin fiziksel yapısından sosyal yaşamına, akademik kadrosundan üniversitenin sunmuş olduğu imkanlara kadar daha bir çok konuda oryantasyon eğitim programı düzenlendi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, AA muhabirine, Batman Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yüzde 60 yüz yüze ve yüzde 40 uzaktan olacak şekilde başladığını söyledi.

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon süreci başlattıklarını aktaran Cebe, oryantasyon eğitiminin öğrencilerin üniversitesi daha iyi tanımaları ve hızlı uyum sağlamaları açısından önemli olduğunu belirtti.

Oryantasyon eğitimlerinden beklentilerini anlatan Cebe, şöyle konuştu:

"Bu çalışma sürecimizin amacı ailelerinden kopup ilk kez bir üniversite ortamına giren öğrencilerimize üniversite içerisindeki yerleşkelerimizi ve bu yerleşkeler içerisinde hangi birimlerin olduğu, öğrencilerin nerede yemek yeme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, kütüphaneden nasıl kitap edinebilecekleri, nerede araç bulabileceklerini, servislerin hangi şartlarda sağlandığını, barınma olanaklarının ne olduğunu ve üniversitemizin sosyal yaşamıyla ilgili bilgiler verdik."

Bu bilgilerin üniversite hayatına başlayan öğrencilere faydalı olacağını düşündüklerini anlatan Cebe, hem daha sıkı bir kaynaşmayı doğuracağını hem de eğitim hayatlarının ilk başladığı günlerde direk olarak uyum sağlamalarına olanak sağlayacağını bildirdi.

Cuma gününe kadar devam edecek oryantasyon eğitim çalışmaları kapsamında farklı fakültelerde okuyan öğrencilere bilgilendirici seminerler verilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon - Son Dakika


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