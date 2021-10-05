Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı - Son Dakika

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek patlama sesi" uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L-70 batarya uçaksavar atışlarının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, 16.00 ile 16.30 saatleri arasında "yüksek patlama sesi" olabileceği uyarısı yapılarak, vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.
Kaynak: AA
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