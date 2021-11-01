Batman Valisi: Petrol sahalarından çalınan kablolar üretimi sekteye uğratıyor - Son Dakika

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, petrol sahalarında çalınan kabloların petrol üretimini sekteye uğrattığını söyledi.

Günde 43 bin varil petrol üretiminin yapıldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sahalarındaki kuyulardaki bakır kabloları çalan hırızlar petrol üretimini de etkiliyor. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Anaokulu binasında düzenlenen 'Okul öncesi mevcut durum ve geliştirmeye açık alanlar' çalıştayında konuşan Vali Hulusi Şahin, 'kara altın' olarak anılan Batman'ın çevresindeki petrol sahalarında son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarının, petrol üretimini sekteye uğrattığını söyledi. Vali Şahin, "Batman 'petrol şehri'dir. 'Atbaşı' dediğimiz bu petrol üretim tesisleridir. Bunlar da dağlarda, ovalarda. O tesislerin başında birer nöbetçi de yok. Hırsızlar buraya geliyorlar, oradaki bakır kabloları çalıyorlar. O bakır kabloları eritip satıyorlar. Bakır kablolar kaç lira eder, bin TL veya 2 bin TL değerinde satıyorlar" dedi.

'MİLLİ EKONOMİYE ZARAR VERİLİYOR'Vali Şahin, bir petrol kuyusunda 100 ile 1000 varil arasında petrol üretildiğini belirterek, "Atbaşı üretiminin olduğu sahalardaki tesisler tamir edilip tekrar devreye alınması en iyi ihtimalle 15 günü alıyor. Bu süre zarfında nereden bakılırsa 1500 varil petrol kaybı yaşanmış oluyor. Petrolün varili 85 dolarla hesaplandığında, milli ekonomiye nasıl zarar verildiği de ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar alacağı 50-100 TL'lik miktar neyse bu topluma büyük zarar vermiş oluyorlar. Bunların toplumla ilgili hiçbir aidiyeti yok. Onlar 'Yapmayayım, herkese zarar veriyorum' demiyor. Biz bunları nasıl kazanacağız, bunları da küçüklükten sağlayacağız. Karakter eğitimi her şeyin başıdır. Eğer bunları başarabilirsek, gerçekten çok sağlam toplumlar üretebiliriz" diye konuştu.- Batman