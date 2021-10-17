Batman ve Siirt'te Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Cemaat namaz kıldı, dua etti ve okunan mevlidi dinledi.

Vaazında Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler anlatan İl Müftüsü Turgut Erhan, Mevlit Kandili'nin İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığını anımsattı.

Batman'da Şevket Başak Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Batman ve Siirt'te Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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