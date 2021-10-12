Batmanlı öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi seçme sınavında ter döküyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Batman'da öğrenci seçme sınavı devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman Gençlik Merkezi ve Petrolkent Gençlik Merkezinde günde 4 oturum halinde yapılan sınavların devam ettiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 27 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması talimatı verilerek, altyapısının oluşturulduğunu söyledi.

Deneyap Teknoloji Atölyesi için Batman'da çok yoğun başvurunun olduğunu belirten Özperk, yaklaşık 6 bin başvuru ile İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü en çok başvuru yapılan il olduklarını bildirdi.

Özperk, 11 Ekim'de başlayan sınavların ay sonuna kadar devam edeceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Günde 4 oturum olmak üzere şu anda bilgisayar ortamında online sınavlar yapılıyor. Önce ortaokullar, sonra da liseler sınava girecek. Ekim ayının sonuna kadar sınav maratonu devam edecek. Daha sonra ise uygulamalı sınav olacak. Bu sınavlardan başarılı olanlar Batman Petrolkent Gençlik Merkezimizde hazırladığımız Deneyap atölyesinde uzman eğitmenlerin gözetiminde 3 yıl boyunca teknolojik, robotik kodlama, yazılım, uzay ve teknolojileri alanında eğitim alacaklar."

Öğrenciler, e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.