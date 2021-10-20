Battalgazi Belediye Başkanı Güder muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı muhtar dernekleri başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Güder, muhtarların hizmet odaklı anlayışın hayata geçirilmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güder, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız sadece 19 Ekim'de değil, her gün anılmayı hak ediyor. Vatandaşımızın üzüntüsünde ve sevincinde gönül rahatlığıyla kapısını çaldığı bir makamda görev yapan muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. Şunu unutmamak gerekir, muhtarlarımız çözüm mekanizmasındaki ilk basamaktır. İşleri zor. Her zaman istişare içinde olduk ve bugüne kadar muhtarlarımızdan incinmedim. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun."

Muhtarlar da Güder'e hizmetleri için teşekkür etti, her zaman kendisi ile istişare içinde çalıştıklarını belirtti.