BATTANİYE HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

KONYA'da 2 kişinin bir iş yerinin önündeki battaniyeyi çalıp götürmesi güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis, kadınların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, geçen cuma güne Meram ilçesinde Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Muammer Erdoğmuş'a ait ev tekstil ürünü satan iş yerinin önüne gelen müşteri gibi gelen 2 kadın, önce ürünleri inceliyor. Ardından etrafı gözetledikten sonra kadınlardan biri, kalabalıktan da yararlanıp elindeki büyük çantanın arkasına içinde battaniye bulunan çantayı da alıp oradan uzaklaşıyor.

Satış için koyduğu battaniyenin yerinde olmadığını fark eden Erdoğmuş, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde battaniyenin çalındığını gördü. Ardından polise haber verdi. Polis, kadınların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.