Batuhan Bağıban "İnşaat Sektöründeki İstihdamla Rekor Seviyeye Ulaşıldı" - Son Dakika

Bağıban, "Son 10 yıl içinde Türkiye'de inşaat sektörü %43 gibi rekor bir büyüme yaşadı. Bu durum ülke ekonomisine olumlu katkıları olan bir büyümedir. Hem inşaat malzemeleri üretenlerin, satanların hem de bu sektörde hizmet verenlerin istihdamı düşünüldüğünde inşaat sektörü çok önemli bir pozisyondadır." Diyerek inşaat sektöründeki yukarı yönlü her büyüme değerinin ülke ekonomisine de artı değer olarak yansıdığını ifade etti.

İnşaat sektöründeki istihdamın sadece inşaat işçileri ile sınırlandırılamayacağını söyleyen Batuhan Bağıban, "İnşaat sektöründe istihdam deyince sadece inşaat işçileri anlaşılmamalıdır. Bu sektörde ham maddeden üretime, kalıp yağından beton kimyasallarına hatta hafriyat kamyonu, kepçe, kürek vb. gibi her türlü araç gereç ve ekipmanın üretildiği fabrikaya kadar istihdam alanını genişletebiliriz. Bu bağlamda düşünüldüğünde inşaat sektörünün bu ülkenin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz." Dedi.

Batuhan Bağıban, "İnşaat sektörünün son dönemde gerçekleşen gelişmelerin ülke çapında düşünüldüğünde oldukça iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama dünya genelinde inşaat sektörü bir gerileme dönemine girdi. Özellikle ABD ve Çin bu alanda en fazla ses getiren gerilemeleri yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Bizim ülkemizde ise son 10 yılda gerçekleşen % 43 lük bir büyüme durumu var ortada." diyen Batuhan Bağıban dünya genelindeki düşüşe rağmen Türkiye'nin sektörde yükselişi gerçekleştirdiğini söyledi.