"BAVULDA PARA VARDI" DİYEN TAKSİCİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI - Son Dakika

SARIYER'de içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan valizi sahibine teslim ettiğini söyleyen taksi durağı işletmecisi Orhan Aydoğdu, yalanının ortaya çıkmanının ardından basın mensuplarına saldırdı.

Aydoğdu, taksi durağının önünde basın mensuplarına saldırdı, tehditler savurdu.

Orhan Aydoğdu, 'İdam cezası alacağımı bilsen zarar veririm size. Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim. İstemiyorum, buraya bir daha gelmeyin" şeklinde bağırdı.