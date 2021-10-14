Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayburt Devlet Hastanesince organize edilen seminerde, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. Ömer Faruk Gevşemezoğlu, katılımcılara bilgi verdi.

Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta adli raporların düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili seminer verildi - Son Dakika

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