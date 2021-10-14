Bayburt'ta adli raporların düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili seminer verildi - Son Dakika

Bayburt'ta adli olaylar hakkında düzenlenecek doktor raporlarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin seminer düzenlendi.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayburt Devlet Hastanesince organize edilen seminerde, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve Adli Tıp Şube Müdürü Uzm. Dr. Ömer Faruk Gevşemezoğlu, katılımcılara bilgi verdi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminere, Başhekim Uzm. Dr. Turhan Şener, cumhuriyet savcıları ile hastanede görev yapan doktorlar katıldı.
Kaynak: AA
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