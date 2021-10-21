Bayburt'ta gençler sokak hayvanlarının kışlık bakımını yapıyor - Son Dakika

Bayburt'ta Genç Kızılay üyeleri, kış öncesi sokak hayvanlarını sağlık kontrolünden geçirerek bakımlarını yapıyor.

Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu gönüllü gençler, kentte sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları tespit etti.

Gençler, rutin sağlık kontrolünün ardından, hayvanlara, kışı sorunsuz atlatmaları için aşı yaptı.

Kentin çeşitli bölgelerine mama bırakan gönüllüler, sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi.

Genç Kızılay İl Başkanı Bedirhan Polat, gazetecilere, veteriner hekimle sokak hayvanlarının rutin sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptıklarını söyledi.

Bu kontrolleri gelecek haftalarda da sürdüreceklerini belirten Polat, "Kış geldiği için hayvanların sağlığı çok önemli, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gibi çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz." dedi.

Veteriner hekim Murat Kerem Çavdar da sokak hayvanlarının kışı ağır hastalık geçirmemeleri için çabaladıklarını kaydetti.