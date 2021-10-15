Bayburt'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpalı beldesindeki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri R.A, E.K, A.M, V.K. ile Ü.C. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A, E.K, A.M. ve V.K. çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, Ü.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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