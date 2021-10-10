Bayburt'ta yamaç paraşütü pilotları yetiştiriliyor - Son Dakika

Bayburt'ta "Turizmde Uçuyoruz" projesi kapsamında, yamaç paraşütü pilotu olmak için zorlu eğitimlerden geçen adrenalin tutkunları, ilk uçuşlarını yaptı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Baytrek Doğa Sporları Kulübünce hayata geçirilen projeyle 14 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından yamaç paraşütü pilotu adayları, Tuzcuzade Mahallesi'ndeki alanda ilk uçuş deneyimini yaşadı.

Deneyimli eğitmenler eşliğinde geleceğin yamaç paraşütçülerinin yetiştirildiği programda, bölgenin doğa sporlarına uygun alanları da kayıt altına alındı.

Eğitimlere katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, gazetecilere, Bayburt'un, doğa sporlarının yapılabileceği muhteşem coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentin doğa sporları yapılabilecek alanlarını belirlemek ve gençlerin ilgisini bu tür sporlara çekmek amacıyla "Turizmde Uçuyoruz" projesini hazırladıklarını belirten Kurtoğlu, "Bu projeyle P2 yamaç paraşütü pilot belgesi almak için yola çıktık. Aldığımız eğitimlerin ardından şu anda ilk uçuşlarımızı yapıyoruz. Önce teorik eğitimler sonra pratik eğitimlere döndük. İnşallah en kısa sürede istediğimiz yerden uçacağız." dedi.

Kurtoğlu, projenin en önemli amaçlarından birinin de Türk Hava Kurumunun (THK) belirlediği uçuş alanlarına kenti dahil etmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz Bayburt'ta 6 uçuş alanı belirledik. Yani uluslararası alanda Türkiye'deki uçuş alanlarının içerisinde artık Bayburt da var. Bu sporu yapan yerli ve yabancı sporcular sistemlere, uygulamalara girdiğinde Bayburt'u da artık görecek. Her yerden pilotlar uçuş için buraya gelebilecek. Bayburt için mükemmel bir proje ve çok talep var."

Baytrek Doğa Sporları Kulübü Buğrahan Genç de kentte ilk kez uygulanan projeye yoğun ilgi gösterildiğine işaret ederek, "Sırayla tüm kursiyerlerimiz uçuşlarını gerçekleştirdi. Bayburt'ta da ilk defa böyle bir faaliyet düzenleniyor. Şu anda yüksek bir tepedeyiz ve kuşları da uçarken görebiliyoruz. Atmacalar, şahinler tepemizde uçuşuyor. Onlarla yarışıyoruz biz de. Gerçekten tadılması gereken bir tecrübe, diye düşünüyorum." diye konuştu.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra yamaç paraşütünü deneyimleyen Şevval Genç ise ilk başta korktuğunu ama çok eğlenceli ve adrenalin dolu dakikalar geçirdiğini söyledi.