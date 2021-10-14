Bayraklı'da esnaf, bozuk yolların asfaltlanması istiyor - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir caddede doğal gaz çalışması sonrası asfaltlanmayan yol, vatandaşların tepkisini çekiyor.

İddiaya göre Şehit Hakan Ünsal Caddesi'nde iki ay önce yaklaşık 1 kilometrelik güzergah, doğal gaz çalışmaları için kazıldı. Çalışmaların ardından çukurlar kapatılırken asfalt yapılmaması ise esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

Esnaf Yusuf Kılıç, yaptığı açıklamada, çalışmaların üzerinden 2 ay geçmesine rağmen asfaltlama yapılmadığını belirterek, "Yoldan geçen araçlarda bu nedenle arızalar yaşanıyor, yağmur yağdığında cadde su altında kalıyor. Burada oturan insanlar tozun toprağın içinde bu şekilde mücadele veriyoruz. Yetkililere ulaştık ama çözüm bulamadık. Biz bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.