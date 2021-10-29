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BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR - Son Dakika

BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR

29.10.2021 19:22

İZMİR Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, birbirinden güzel otomobilleriyle kent içinde konvoy yaparak yaşadı.

İZMİR Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, birbirinden güzel otomobilleriyle kent içinde konvoy yaparak yaşadı. Klasik otomobilleri karşılarında gören İzmirliler, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Kent genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin arasında en ilgi çekici olanlardan biri de İzmir Klasik Otomobil Derneği üyelerinin oluşturduğu konvoy oldu. Birbirinden güzel otomobilleriyle, saat 18.00'de, Tarihi Havagazı Fabrikası'nın önünde toplanan klasik otomobil sevdalıları, konvoy halinde Karşıyaka ilçesi istikametine ilerledi. Klasik otomobil konvoyunu gören İzmirliler de cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Dernek üyeleri, 29 Ekim coşkusunu klasik otomobil aşklarıyla birleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ve bunu her sene tekrarlayacaklarını dile getirdi.

BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR
BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR

Cumhuriyet, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAM COŞKUSUNU KLASİK OTOMOBİLLERLE YAŞADILAR - Son Dakika


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