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BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

31.10.2021 09:18

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir araç içerisinden kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir araç içerisinden kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Polis ekipleri denetimler kapsamında bir taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

15 Temmuz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA 6 BİN 560 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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