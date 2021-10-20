Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı - Son Dakika

Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı

Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü ile General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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