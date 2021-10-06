Bayrampaşa'da kamyonetle duvar arasına sıkışan kişi yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde kamyonetle duvar arasına sıkışarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mega Center Kuru Gıda Hali'nde yürüyen bir kişi, halden çıkış yapan kamyonet ile duvar arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.