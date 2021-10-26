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Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI - Son Dakika

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI

26.10.2021 10:57

Edinilen son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada karar çıktı.

BAYRAMPAŞA'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme 4 sanığı toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına, 3 sanığı da 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ufuk Yüceer, Furkan Sevencan, Ferhat Yıldırım getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan, Baran Ozan Korkmaz ile şikayetçi Muhammed Kırmızıkan'ın annesi Fatma Kırmızıkan ve babası Doğan Kırmızıkan da geldi. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu. Firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan ise duruşmaya gelmediler.

OĞLUMA NASIL KIYDILAR

Şikayetçi anne Fatıma Kırmızıkan, Çocuğum 26 yaşındaydı. 3,5 aylık bebeği var, 23 yaşında eşi var. Kimsenin tavuğuna kış demezdi. Benim içimde köz var. Allah rızası için yardım edin. 2 kişiye 8 kişi adalet mi Oğluma nasıl kıydılar diyerek sanıklara dönüp Keşke beni öldürseydiniz dedi. Baba Doğan Kırmızıkan ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek Muhammed'imi 16 yerinden, Emrah'ımı da 7-8 yerinden vuruyorlar. Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi diye konuştu. Şikayetçilerin avukatı İnan Ötün ise Sanıkların hepsi, eylem ve fikir birliği içinde olayı gerçekleştirmişlerdir. Güvenlik kameraları da incelendiğinde müvekkilimi ve maktulü öldürme kastıyla hareket ettikleri açıkça görülmektedir dedi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Son savunmalarını yapan sanıklardan Furkan Sevencan Önceden belirttiğim gibi, maktule ve kardeşine herhangi bir eylemim olmamıştır dedi. Tutuksuz sanıklardan Barış Can Yolaçan da Ne müştekiye, ne maktule bir eylemim olmamıştır. Beraatımı talep ediyorum diye konuştu. Sanık Ahmet Yapar ise Tek suçum güvenip arabayı vermek. Beraatımı talep ediyorum dedi. Diğer sanıklar da beraat ve tahliyelerini talep ettiler.

4 SANIĞA 37 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'i maktül Emrah Kırmızıkan'a karşı Kasten öldürme suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. 4 sanık, mağdur Muhammet Kırmızıkan'a karşı Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'in tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

3 SANIĞA 18 YIL 9'AR AY HAPİS CEZASI

Sanıklar Barış Can Yolaçan, Ahmet Yapar ve Furkan Sevencan'ı maktule karşı Kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan takdiri indirim de uygulanarak 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar mağdura karşı Kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

2 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan'ın ifadelerinin alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

OLAY BİR İŞ YERİNE AİT GÜVENLİK KAMERALARINA DA YANSIMIŞTI

Bıçaklı saldırı olayı, Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde meydana geldi. Sosyal medyada kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile kardeşi Emrah Kırmızıkan, bir grup tarafından bıçaklı saldırısına uğradı. Emrah Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay bir iş yerine ait güvenlik kameralarına da yansımıştı.

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI
Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI
Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI
Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI

Bayrampaşa, Mahkeme, Saldırı, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA 'METAFİZİK UZMANI' İLE KARDEŞİNE SALDIRI DAVASI 7 SANIĞA HAPİS CEZASI - Son Dakika
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