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Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

18.10.2021 03:26
Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi O-3 yolu Aksaray istikametinde Z.B. idaresindeki 34 NB 7092 plakalı otomobil ile M.F. yönetimindeki 21 BJ 224 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa, Yenidoğan, Otomobil, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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