Bayrampaşa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi O-3 yolu Aksaray istikametinde Z.B. idaresindeki 34 NB 7092 plakalı otomobil ile M.F. yönetimindeki 21 BJ 224 plakalı kamyonet çarpıştı.

Bayrampaşa 'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş

Etiyopya ve Fas'ın ardından Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu