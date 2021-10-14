Üye Girişi
Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı - Son Dakika

Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı

14.10.2021 05:36

BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde Dericiler Sitesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da gece saatlerinde Dericiler Sitesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye eri olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dericiler Sitesinin içinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki koldan da müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı
Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı
Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı
Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı

Bayrampaşa, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum 07:33 Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı 07:28 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi 23:24 Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak 22:10 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış

Son Dakika Haberleri
07:33 BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti
07:32 Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum
07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı
07:28 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı
07:18 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular         
07:58
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok         
22:12
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti         
20:20
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 08:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Dericiler Sitesinde iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement