Baz istasyonu kurulmaması için kepçenin önünü kestiler - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baz istasyonu kurulmak istenen mahallede kadınlar kepçenin önüne geçerek engel olmaya çalıştı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkokmaz Mahallesi Molla Ahmet Sokak'a GSM operatörü tarafından baz istasyonu kurulmak istendi. İş makinesi ile belirlenen noktaya gelen ekipler çalışmaya başlamadan mahalle sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Köylü kadınlar iş makinesinin önüne geçerek tepkilerini dile getirdi. "Baz istasyonu istemiyoruz. Çok meraklı olan kendi bahçesine kurdurtsun. Sağlığımız ile oynuyorlar" diyen kadınlar ekiplerin geri adım atmasını istedi.

Mahalleye gelen polis ekipleri de yetkililer ve mahalle sakinleri ile görüştü. Molla Ahmet Sokak sakinlerinin tepkileri üzerine polis ekipleri, şirket yetkilileri ve mahalle muhtarı alınan ortak karar sonrası çalışmaları durdurma kararı alındı.

Taleplerini yetkililere aktaran Sarıkokmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk, hukuki haklarını arayacaklarını ifade etti.

Konu ile ilgili bilgiler veren muhtar Kocatürk yaptığı açıklamada, "Mahalle halkımızın tepkileri sonrası Emniyet ile ortak karar alındı, GSM operatörü yetkilileri tarafından da anlayışla karşılandı. Avukat aracılığıyla vatandaşlarımız hukuki haklarını arayacaklar. Yürütmeyi durdurma kararı alacağız. Belediyeye de bilgi verildi. Önümüzdeki günlerde verilecek karara göre hareket edilecek" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK