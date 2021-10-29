Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi - Son Dakika

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niamey'de 21 Temmuz 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

" Kuala Lumpur'da 18 Aralık 2019'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması 20 Mart 2021

Ankara'da 8 Eylül 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması 18 Mart 2021

Dakar'da 28 Ocak 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı 15 Mart 2021

Lusaka'da 13 Şubat 2020'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 14 Ocak 2021."