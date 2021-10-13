BBSK, Tunahan Dikmen'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Semt77 Yalovaspor takımı oyuncusu Tunahan Dikmen'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Semt77 Yalovaspor oyuncusu 27 yaşındaki Tunahan Dikmen'i transfer etti. 2018-2019 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde forma giymiş olan Tunahan Dikmen, Tevfik Laf Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala'nın katıldığı imza töreninde kendisini yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Genel Menajer Nihat Mala, "Bildiğiniz üzere Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak basketbol takımımızı Basketbol Süper Ligi'ne çıkma hedefiyle kurduk. Sezon başından bu yana isteyip de kadromuza katamadığımız Tunahan Dikmen vardı. Kendisi askerdeydi ve Semt77 Yalovaspor ile kontratı vardı. Yollarımız bugün burada kesişti. Bildiğiniz gibi Mustafa Baki Görür, Federasyon Kupası'nda bir sakatlık geçirdi ve parmağı kırıldı. Bizim de uzun pozisyonunda bir ihtiyacımız oldu. Tunahan ile görüştüğümüzde kendisi, Manisa'ya gelmek için fedakarlıklarda bulunabileceğini ve bu takım Basketbol Süper Ligi'ne çıkarken bir parçası olmak istediğini dile getirdi. Biz de bu durumdan memnuniyet duyduk ve Tunahan'ı kadromuza dahil ettik. Bugünden itibaren Tunahan Dikmen bizim oyuncumuzdur ve Basketbol Süper Ligi'ne hep birlikte adım adım yürüyeceğiz. Tunahan Dikmen'e hoş geldin diyorum ve başarılar diliyorum" dedi. Attığı imza ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü oyuncusu olan Tunahan Dikmen ise konuşmasında, "Öncelikle tanıdığım, bildiğim ve daha önce oynamış olduğum bir kulübe geldim. Nihat ağabeyimin de söylediği gibi sezon başından bu yana temas halindeydik. Buraya gelirken kafamda hiçbir soru işareti olmadan, tereddüt etmeden geldim. Çünkü buradaki her şeyi biliyorum, tanıyorum. Burası benim eski kulübüm. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu şampiyonlukta benim de payım olsun istedim. Bu şampiyonluk mücadelesinde elimden gelenin en iyisini vereceğim. Nihat ağabeyime ve tüm yöneticilerimize bu transferdeki emekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.