BEDEN VE RUH SAĞLIĞI İÇİN OVİT DAĞI'NA TIRMANDILAR - Son Dakika

RİZE İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanları ve Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü (KDRK) üyeleri, Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne dikkat çekmek için 3 bin 50 rakımlı Ovit Dağı Aksu Gölü'ne tırmanış yürüyüşü gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinliğine sağlık çalışanları ve dağcılardan oluşan 20 kişi katıldı. Günün erken saatlerinde Rize'den hareket eden katılımcılar, il merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Ovit Dağı bölgesine araçla ulaştı. Katılımcılar Aksu Gölü'ne ulaşabilmek için yaklaşık 3 saat tırmanış yürüyüşü gerçekleştirdi. Beden ve ruh sağlığına dikkat çekmek için doğanın katılımcılara sunduğu muhteşem manzara eşliğinde, sağlıklı yaşam için doğa sporlarının zihinsel dayanıklılığı arttırdığı zorlu yürüyüş parkurunun ardından hedefe ulaştılar. Göl etrafında çeşitli faaliyetler gerçekleştiren katılımcılar doğanın, yeşilliğin ve temiz havanın tadını çıkardı.

'EŞİTSİZLİKLER, İNSANLARIN RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR'

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, 'Her yıl 10 Ekim tarihinde kutlanılan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki teması Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 'Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı' olarak belirlenmiştir. Dünyada pek çok ülkede ırk, cinsiyet ve etnik köken üzerinden yaşanan eşitsizlikler, insanların ruh sağlığını da etkilemiştir. Böylesi eşitsizliklerin olduğu toplumlarda ruhsal sıkıntısı olan birçok kişi, hakları olan ve hak ettikleri tedaviyi alamamakta, aileleri ve bakım verenleriyle birlikte damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır? dedi.

'DOĞA HERKESE EŞİTLİK SUNUYOR'

Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Emin Ayhan, yaklaşık 3 bin 50 rakımlı Ovit Dağı Aksu Gölü'ne tırmanış faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Ulaştığımız göl bölgenin en büyük göllerinden biri ve doğal güzelliklere sahip. İnsanların ruh sağlığını düzeltmek için en güzeli doğa ile bütünleşmek. Bu bir farkındalık, bunu başarabilenlerin ruh ve beden sağlıkları mükemmel oluyor. Doğa ile bütünleşemediğimiz zaman şehir hayatı insanları ruhsal yönden bunalıma sokuyor. Doğa herkese eşitlik sunuyor. İnsanlarımızı, ruh ve beden sağlıklarını korumaları için doğa ile bütünleşmeye davet ediyorum' diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK'

Etkinliğe katılan Sinan Çelik ise çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 'İnsanların doğa ile buluşması, şehrin gürültüsünden stresinden uzaklaşması, negatif enerjilerini atmaları, beden ve ruh sağlığına dikkat çekmek için bir faaliyet gerçekleştirdik. Çok güzel vakit geçirdik. Bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekiyor' şeklinde konuştu.