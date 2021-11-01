Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı...O anlar kamerada

Mersin'de evlerin önündeki ayakkabıları çaldığı iddia edilen bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı

Beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla pes dedirtti

MERSİN - Mersin'de evlerin önündeki ayakkabıları çaldığı iddia edilen 1 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandan meydana geldi. Elinde büyük siyah poşetle apartmana giren 1 kişi, evlerin önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Poşete dolduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, kayıplara karıştı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şahsın apartmanda ayakkabıları çalma ve çıkma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, evlerin önündeki ayakkabıları siyah poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bütün apartmanı gezen şahıs, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayakkabı dolu poşetle apartmandan çıkıyor.