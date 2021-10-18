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Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı

18.10.2021 10:42

Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'nden gelen kötü koku etkisini hala sürdürüyor.

Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'nden gelen kötü koku etkisini hala sürdürüyor. Henüz çözüme kavuşturulamayan ağır kokular vatandaşın da tepkisini çekiyor. Bekar Deresi'nin boğaza döküldüğü alanda kokunun yanı sıra suyun renginde de değişim olduğu görünüyor. Su yüzeyindeki kirliliğin yanı sıra suyun altında da manzaranın oldukça kirli olduğu gözlendi. Bekar Deresi'nde su altındaki kirlilik, su altı kameralarınca kaydedildi.

Üsküdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara henüz bir çare bulunamadı. Başta çevre esnafı olmak üzere vatandaşlar da uzun süredir ağır koku yaymaya devam eden Bekar Deresi için İBB'nin çözüm üretmesini istedi. Çevre esnafı, kafe duvarlarına vantilatör koyarak kokuyla mücadele etmeye çalışıyor. Kötü kokudan muzdarip olan esnaf, müşteri kaybetmemek için vantilatör yardımı ile kötü kokuyu def etmeye çalışıyor. Hafta sonunda Çengelköy'e gelen vatandaşlar ise oluşan ağır kokuya sitem etti.

Bekar Deresi'nin İstanbul boğazına döküldüğü alanda su yüzeyinin renginde değişim olduğu ve suyun koyulaştığı gözlendi. Su yüzeyindeki kirliliğin yanı sıra suyun altının da oldukça kirli olduğu gözlendi. Suyun altında pet şişe, kutu şişe, poşet, plastik çöpler gibi çeşitli atıkların yer aldığı ve kirlilik nedeniyle bazı yerlerde tabakalar oluştuğu görüldü. Suyun altında oluşan kirlilik su altı kameralarınca kaydedildi.

Çengelköy'de ikamet eden Latif Özenler, "Çengelköy'ümüzün bu tarz bir manzarayla yaşıyor olması hatalı. Bunun düzeltilmesi için gereken mecralara birçok kişi bilgi vermiştir ama ne yazık ki hala düzeltilmedi. Bildiğimiz bazı inşaatlar var. Beylerbeyi tarafından buraya kadar arıtma tesissi yapılıyor diye. Fakat sonuç alınamıyor. Onun için pervanelerle koku sorununu çözmeye çalışıyoruz. Gerekli işlemin yapılması için yetkili mercilerin aksiyon almasını bekliyoruz.

Bizim de denizciliğimiz, dalgıçlığımız var ama bu sulara dalmaya bile korkar vaziyetteyiz. Buraya girmek bile bizim için korkutucu. Deniz altında belirli bir tabaka var. Şunu hatırlatmakta fayda var, zamanında Haliç'te olan balçık tabakası vesaire gibi durum şu anda boğazımızda olmuş durumda. Balıkçılar da sizlerin gördüğü gibi balığa çıkıyorlar, balık yok. Kimisi midyeye çıkıyor, midye pis" dedi.

Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı
Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul Boğazı, Çengelköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bekar Deresi'nin altındaki kirlilik su altı kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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