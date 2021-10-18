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Belarus, Fransa Büyükelçisi güven mektubunu vermediği için atama anlaşmasını sona erdirdi - Son Dakika

Belarus, Fransa Büyükelçisi güven mektubunu vermediği için atama anlaşmasını sona erdirdi

18.10.2021 16:47
Belarus, Fransa Büyükelçisi güven mektubunu vermediği için atama anlaşmasını sona erdirdi

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubunu vermediği için yetkisi iptal edilen Fransa'nın Minsk Büyükelçisi Nicolas de Lacoste'nin ülkeden ayrıldığını söyledi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubunu vermediği için yetkisi iptal edilen Fransa'nın Minsk Büyükelçisi Nicolas de Lacoste'nin ülkeden ayrıldığını söyledi.

Glaz, bir soru üzerine, Lacoste'nin Belarus'tan ayrıldığına ilişkin basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Ellerindeki bilgiye göre, Lacoste'nin ülkeyi terk ettiğini aktaran Glaz, Lacoste'nin Kasım 2020'de Belarus'a Fransa Büyükelçisi olarak atandığını, aralık ayında sadece "güven mektubunun kopyasını" Belarus Dışişleri Bakanlığına verdiğini anımsattı.

Ancak Fransız Elçi'nin atanmasıyla ilgili uluslararası hukukta öngörülenleri ve Belarus'ta genel kabul görmüş büyükelçi olarak göreve başlama prosedürlerini tamamlamaya hazır olduğunu ifade etmediğini söyleyen Glaz, "Bu bağlamda Belarus makamlarınca daha önce yayımlanan atama anlaşmasının sona ermesi hakkında Fransız ortaklarımızı bilgilendirmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Fransa'daki Belarus Büyükelçisi de istişareler için Minsk'e çağrıldı

Buna karşılık Belarus'un Paris Büyükelçisi İgor Fisenko'yu Minsk'e istişareler için Fransa'dan çağırdıklarını açıklayan Glaz, "Fransız meslektaşlarımızın bu tutumundan içtenlikle üzüntü duyuyoruz. Bu doğal önlemin zorunlu bir adım olduğunu vurgulamak isteriz. Her iki diplomatik misyonun da tam teşekküllü işleyişini yeniden sağlamakla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Dün Belarus basınında, Fransa'nın Minsk Büyükelçisi Lacoste'nin 2020'de göreve geldikten sonra güven mektubunu aradan bir yıl geçmesine rağmen hala Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya vermediği için sınır dışı edildiğine yönelik haberler çıkmıştı.

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Lacoste, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus, Fransa Büyükelçisi güven mektubunu vermediği için atama anlaşmasını sona erdirdi - Son Dakika


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