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Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor - Son Dakika

Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor

05.10.2021 11:10

Belçika'nın Kasterlee kasabasında yetiştirilen ve her sene ekim ayında görücüye çıkan tonluk kabaklar, şampiyonalarda rekor kırmak için yarışıyor.

Belçika'nın Kasterlee kasabasında yetiştirilen ve her sene ekim ayında görücüye çıkan tonluk kabaklar, şampiyonalarda rekor kırmak için yarışıyor.

Belçika'nın liman kenti Anvers'e bağlı, Hollanda sınırındaki Kasterlee, ülkenin "bal kabağı kasabası" olarak anılıyor.

Flamanca konuşan yaklaşık 20 bin nüfuslu kasaba, ziyaretçilerini bal kabaklarının resmedildiği tabelayla karşılıyor.

Kasabanın merkezine giden yolu, satışı da yapılan bal kabağı dolu kasalar ve dekoratif objeler süslüyor.

İrili ufaklı bal kabaklarına evlerin bahçelerinde, hatta yol kenarlarında atıl görünen alanlarda dahi rastlamak mümkün.

Kasterlee, bu yönüyle özellikle yılın bu günlerinde yerli turist çekiyor. Kasabanın en büyük özelliği, Avrupa çapında yarışlara katılan tonluk bal kabakları.

Her yıl ekim ayının ilk haftasında seralarında yetiştirdikleri dev bal kabaklarını hasat eden Kasterleeliler, festival alanında bir araya geliyor.

Farklı renk ve şekillerdeki kabaklar, jüri eşliğinde çekicilerle itinayla tartılırken yetiştiricileri, verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için heyecanla bekliyor.

Kasterlee'nin güler yüzlü seracıları müsabakadan büyük keyif alırken, yiyecek ve içecekleriyle festival alanında toplanan halk da heyecana ortak oluyor.

Dev kabakları görmeye gelen çocukların, hatta araçların bal kabaklarının yanında küçük kalması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Serada ısıtıcılar altında, battaniyelere sarılı tonluk kabak

Bu sene kasabanın en büyük bal kabağını yetiştiren Mario Vangeel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasterlee'deyiz. Burası küçük bir kasaba. Burası bir balkabağı kasabası." dedi.

Vangeel, evinin bahçesindeki serada AA kamerasına gösterdiği, çevresi yaklaşık 6 metrelik ve 1040 kilogramlık bal kabağının dünya rekoru kırmasını beklediğini söyledi.

Rekorun halihazırda İtalya'da 1226 kilogramlık kabağın yetiştiricisine ait olduğunu aktaran Vangeel, şöyle devam etti:

"Yarışmadan sonra kabağı kesip çekirdeklerini alıp gerisini atacağız. Çekirdeklerini kulübümüze vereceğiz. 30 yıldır 50 kişilik bir balkabağı kulübümüz var. Çekirdekler İspanya, ABD gibi dünyanın farklı ülkelerine gidecek. Benim kabağımın çekirdekleri İspanya'dan geliyor. Bu balkabağı yenmez. Bu sadece sergilenmek için."

Bal kabağının büyümesinin sırrının ısı olduğunu belirten Vangeel, bu nedenle üstünü battaniyelerle örttüğünü, üstünden ve yanlarından ise ısıtıcılarla geceleri sıcak kalmasını sağladığını anlattı.

Vangeel, bal kabağının az su istediğini dile getirerek "Çok su istese biz seracılar için kötü olur, değil mi?" diyerek güldü.

2019'da 1013 kilogramlık kabağıyla Avrupa şampiyonluğu kazandığını söyleyen Vangeel, 9 Ekim'de Almanya'nın Ludwirgsburg kentinde düzenlenecek Avrupa şampiyonası için yine iddialı olduğunu kaydetti.

Her sene Ludwirgsburg'da dünyanın en büyük bal kabağı festivali düzenleniyor. 800 farklı türde 450 binden fazla bal kabağı, eğlenceli etkinlikler eşliğinde sergileniyor.

Belçika'nın bal kabağı kasabası ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor
Belçika'nın bal kabağı kasabası ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor
Belçika'nın bal kabağı kasabası ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor
Belçika'nın bal kabağı kasabası ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor

Festival, Belçika, Anvers, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'nın 'bal kabağı kasabası'ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'nın "bal kabağı kasabası"ndaki dev kabak battaniye altında dünya rekorunu bekliyor - Son Dakika
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