Belçika'nın bir bölgesinde daha aşı pasaportu zorunluluğu - Son Dakika

Belçika'nın federal bölgelerinden Valon'da Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı pasaportu zorunluluğu getirildi. Uygulama kapsamında restoran, kafe, tiyatro ve spor salonlarına girişte aşı pasaportlarını ibraz etmek zorunlu hale geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren aşı pasaportu zorunluluğunun Valon bölgesinde de uygulanmasına karar verildi. Valonya bölge parlamentosunda düzenlenen oturumda "aşı pasaportu uygulanması teklifi" görüşüldü. Yapılan oylamada aşı pasaportu zorunluluğun uygulanması kabul edildi. Belçika'nın Fransızca konuşulan güney şehirlerini kapsayan Valon bölgesinde alınan kararla restoran, kafe, spor salonları, sinema gibi mekanlara girişlerde aşı pasaportu sorulmaya başlanacak. Buna göre 1 Kasım'dan 15 Ocak 2022 tarihine kadar söz konusu yerlere girişlerde aşı pasaportu göstermek zorunlu olacak.

BRÜKSEL'DE AŞI PASAPORTU UYGULAMASI

Brüksel eyalet bölge hükümeti tarafından alınan karar kapsamında, Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla 15 Ekim'den itibaren aşı pasaportu uygulaması 15 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Uygulama kapsamında yeme-içme yerleri ve spor yapılan kapalı mekanlara girişlerde aşı pasaportu sorulmaya başlanmıştı. Söz konusu mekanların yasa gereği en az 1 kişiyi bu kontrolü yapmakla görevlendirmeleri de zorunlu hale getirilirken, halk aşı kartları ya da akıllı telefonlarındaki barkodlar ile mekanlara giriş yapıyor.

BELÇİKA'DA SON 24 SAATTE 6 BİN 552 VAKA

Belçika'da korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 552 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 299 bin 439'a yükseldi Son 24 saatte 19 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 25 bin 816'ya ulaştı. 11 buçuk milyondan fazla nüfusa sahip Belçika'da korona virüse karşı tamamen aşılananların sayısı 8 milyon 500 bini aşarken, aşılananların oranı yüzde 73.6 olarak kaydedildi.

(Mustafa Ulusoy-İHA)