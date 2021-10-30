Belçika, Ruanda'da sömürge döneminde kaydettiği şarkı ve müziklerin kopyasını iade etti - Son Dakika

Belçika, sömürge döneminde Ruanda'da kaydedilen 4 binin üzerindeki geleneksel şarkı ve müziklerin dijital kaydını, bu ülkeye iade etti.

The New Times'ın haberine göre, Belçika'nın Kigali Büyükelçiliği, yıllarca yönettikleri Ruanda topraklarında kayda alınan şarkı, müzik ve hikayelerin kayıtlarını Ruanda'ya geri verdi.

Dört bini aşkın kaydın, Ruanda'da yeni nesillerin faydalanabilmesi için müzede sergileneceği belirtildi.

Ruanda Kültür Mirası Akademisi Genel Direktörü Robert Masozera, sömürge dönemindeki sanat eserlerinin geri dönmesi için Belçika'nın yanı sıra Almanya'yla da görüştüklerini açıkladı.

İlk olarak 1916 yılında Ruanda topraklarına giren Belçika güçleri, 1960'lara kadar bölgede kaldı.

Teslim edilen kayıtların bir kısmının, sömürgecilik dönemi sonrasını da içerdiği aktarıldı.