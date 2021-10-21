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BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI - Son Dakika

BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI

21.10.2021 12:44

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Beşkonak köyü Şeman mezrasına dönüş yapmaya başlayan ve yol sorunu nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, destek bekliyor.

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Beşkonak köyü Şeman mezrasına dönüş yapmaya başlayan ve yol sorunu nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, destek bekliyor. Mezra sakinlerinden Kasım Turan, 'Mezraya gelen yol daha önce köyümüzün merasıydı. Yolu, birilerinin kendi adına tapu yaptığını öğrendik. Bu nedenle kişiye tapulu alan olduğu için devlet yolu durdurdu" dedi.

Kozluk İlçesi Beşkonak köyü Şeman mezrasını 30 yıl önce güvenlik nedeniyle boşaltan bazı aileler, yol sorunu nedeniyle dönüş sürecini tamamlayamıyor. Mezrada yeni evler yapmaya başlamalarına rağmen sorunlarla karşılaştıklarını belirten sakinlerden Mehmet Şirin Ömeroğlu, 'Köy ve mezraya gelen yol, bir başkası tarafından alınıp tapulaştırdığı için köye dönüşümüz yarıda kaldı. 1992'den beri terör nedeniyle köy boşaltılmış. Köye dönüş için yaklaşık 1.5 yıl önce başvuru yapmıştık. Köye dönmek için herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Biz de su, elektrik ve yol talep ettik. Elektrik ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor ama su olmadığı için şu an durdurduk' dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Elektrik, su ve yol sorunlarının çözülmesini isteyen Ömeroğlu, 'Devlet yetkililerinden destek istiyoruz. Su, elektrik ve yol sorunumuz çözülsün ki inşaatlarımıza devam edelim. Mezraya tamamen dönüş için özellikle hayvancılık üstünde duracağız. Tarımsal olarak ne gerekirse onu yapacağız. Sorunların çözülmesi durumda 25 aile olarak dönüş sürecini tamamlayacağız. Şu anda 6-7 aile dönüş yaptı' diye konuştu.

'YOL, DAHA ÖNCE MERAYDI'

Şeman mezrasına yeniden dönüş yapan Kasım Turan, 'Mezraya dönüş için tüm izinleri aldık ve evlerimizi yapmaya başladık. Ancak mezraya gelen yol daha önce köyümüzün merasıydı. Yolu, birilerinin kendi adına tapu yaptığını öğrendik. Bu nedenle kişiye tapulu alan olduğu için devlet yolu durdurdu. Biz köyümüze yeniden 30 yıl önceki canlılığı katmak istiyoruz. Hayvancılık ve tarıma yöneleceğiz' dedi. Mezra sakinlerinden Reşat Ömeroğlu da ev inşaatının tamamlanması için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI
BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI
BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI
BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI

Mehmet Şirin, Beşkonak, Kozluk, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BELDELERİNE DÖNÜŞ YAPAN KÖYLÜLER, YOL SORUNU İLE KARŞILAŞTI - Son Dakika
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