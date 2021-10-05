Belediye Personeline Yüksekte Çalışma Eğitimi Verildi - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da kurum içi eğitimlerle çalışanlarını her anlamda eğitmeye, donatmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Modern çağın yönetim anlayışında en önemli sermayenin insan kaynağı olduğu bilinciyle personellerini mesleki ve teknik açıdan geliştirirken, bir yandan da iş sağlığı ve güvenliği yönünden en uygun çalışma koşullarını sağlamak, iş riskini minimize etmek ve iş kazalarını önlemek amacıyla kurumsal tedbirlerini alan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda yeni bir eğitim düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumda yapılan işlerin niteliği ve çevresel özellikleri bakımından seviye ve kot farkı yönünden yüksekte yapılan işlerin olduğu ve bu işlerin yapılırken düşme sonucu iş kazalarının olabileceği ihtimaline karşı bu alanda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi düzenlendi. Cumartesi günü Beşinci Mevsim Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen eğitimde konunun uzmanları tarafından yüksekte çalışma yapacak olan personellere çalışma ortamının çevresel ve fiziksel koşullarının uygunluğunun sağlanması, işe başlamadan önce alınması gereken bireysel tedbirler, iş sırasında kullanılan araç ve ekipmanların düşmesini engellemek için alınması gereken önlemler gibi hususlarda eğitici ve bilgilendirici bir eğitim programı icra edildi. Çalışanların sağlığını düşünmek ve iş ve çalışma planını buna göre yapmanın kurumsal olarak öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.