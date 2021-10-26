Üye Girişi
Belediyenin tarlasından halkın sofrasına! - Son Dakika

Belediyenin tarlasından halkın sofrasına!

26.10.2021 11:00
Belediyenin tarlasından halkın sofrasına!

Lüleburgaz Belediyesi'nin serasında tohum ekimi yapılan turp, marul, roka, maydanoz, lahana, karnabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzeler yine belediyenin tarım arazisinde ürün alındıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına gönderilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, vatandaş odaklı sosyal ve üreten belediyecilik uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri turp, marul, roka, maydanoz, lahana, karnabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzelerin tohum ekimini yaparak kışa hazırlamaya başladı. Sebzeler çimlenme işleminin ardından belediyenin Edirne Bayırı mevkiinde bulunan tarım arazisine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekilecek.

Sevgi Mutfağı ile sofralara gönderilecekler

Lüleburgaz Belediyesi'nin bir ziraat mühendisi ve iki ziraat teknikeri gözetiminde yetiştirilen yaklaşık 10 çeşit sebze tarım alanında yetiştirildikten sonra Sevgi Mutfağı'na gönderilecek. Gönderilen doğal sebzeler Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına gönderilecek. Geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Sevgi Mutfağı haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 3 çeşit sıcak yemek götürüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yaz aylarında yine belediyenin tarım arazisinde yetiştirilen karpuz, kavun, kabak, domates, üzüm gibi ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gönderilmişti.

Belediyenin tarlasından halkın sofrasına!

Lüleburgaz, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Belediyenin tarlasından halkın sofrasına! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, dedektif gibi iz sürdü! Hırsız, komşusu çıktı 10:48 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, dedektif gibi iz sürdü! Hırsız, komşusu çıktı Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı 10:13 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine 09:50 Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi
Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı 09:02 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı 00:23 Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı

Son Dakika Haberleri
10:54 Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
10:13 Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı
10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak
10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı
09:54 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor         
10:47
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak         
10:43
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Belediyenin tarlasından halkın sofrasına! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement