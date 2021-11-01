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Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu - Son Dakika

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

01.11.2021 19:08

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu Antalya'da 6 ay önce 800 bin TL'ye alınan lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi Araç üzerindeki ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı Antalya'da sahibinin sokak üzerine park ederek belediyeye görüşmeye gittiği 6 ay...

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

Antalya'da 6 ay önce 800 bin TL'ye alınan lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi

Araç üzerindeki ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da sahibinin sokak üzerine park ederek belediyeye görüşmeye gittiği 6 ay önce 800 bin TL'ye alınan aracın üzerine ağaç devrildi. Sahibinin heyecanlı bakışları arasında kurtarılan aracın sadece ön camında çatladı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1979 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nurettin Dikici kendisine ait aracı sokak üzerinde park ederek Muratpaşa Belediyesi'ne gitti. Burada işini bitirdikten sonra evine gitmek için geri dönen Dikici, arabasının üzerine yaklaşık 3 metre yüksekliğinde Akasya ağacının devrildiğini görünce şoke oldu. Araç devrilen ağaç dalları ile adeta görünmez oldu. Dikici, yaşadığı şokun ardından durumu Muratpaşa Belediyesi ekiplerine bildirdi.

6 ay önce 800 bin TL'ye aldığı öğrenildi

Olay yerine gelen park ve bahçeler ekibi, aracın zarar görmemesi için önce makas ile ağacın dallarını kesti. Daha sonra ise ekiplerin elleri ile yukarı kaldırdığı ağacın altında bulunan araç kurtarıldı. Araç sahibi Dikici ise çalışmaları heyecanlı gözler ile takip etti. Dikici'nin aracı 6 ay önce 800 bin TL aldığı öğrenildi. Araçta yapılan kontrolde ise ön camında çatlak meydana geldiği görüldü.

"Geldiğimde üzerine araç devrildiğini gördüm"

İHA muhabirine konuşan Dikici, "Bugün sabah 10.00'da belediyeye görüşmeye gittim. Aracı buraya park etmiştim. Şiddetli bir yağmur vardı. Kaldırım kenarı düzgün diye bırakmıştım. Geldiğimde üzerine araç devrildiğini gördüm. Sadece şaşırdım. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir zararı yoktur. Polise bilgi verdim. Yağmur vardı ama fırtına yoktu. Ağaç çürük. Olan oldu" dedi.

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

Türk Lirası, Muratpaşa, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu - Son Dakika


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