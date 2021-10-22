Beni Çok Sev Filmi - Son Dakika

14 yıl sonra, bir günlüğüne cezaevinden çıkarak memleketine giden Musa, doğumundan sonra ilk defa kızı Yonca’yı görecektir. Ancak gelecek için güzel hayaller kuran Musa’nın karanlık geçmişi ve yaşadıkları mahalle, ailenin üzerinde bir kara bulut gibi dolaşmaya devam edecektir.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Füsun Demirel, Güner Özkul, Aleyna Özgeçen, Serpil Özcan

Filmin Türü: Drama

Yapımcı Firma: 0

Vizyon Tarihi: 19.11.2021

Beni Çok Sev Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.