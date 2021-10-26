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Bergama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu yaşayacak - Son Dakika

Bergama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu yaşayacak

26.10.2021 09:41
Bergama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu yaşayacak

Cumhuriyet Bayramı Programı'nın bir gün önce 28 Ekim 2021 tarihinde başlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "7'den 70'e tüm hemşehrilerimi Cumhuriyet Bayramı Coşkusu'nu yaşamaya davet ediyorum" dedi.

28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13.00'de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak olan törenlere aynı gün saat 19.30'de Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek olan Fener Alayı ile devam edilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da ise son ayların hit grubu Bergamalı Sakiler sahne alacak. Gece yarısına kadar devam edecek olan ücretsiz Sakiler Konseri ile Bergama Cumhuriyet Coşkusu'nu yaşayacak. 29 Ekim 2021 Cuma günü Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programı saat 10.00'da 14 Eylül Stadyumu'nda başlayacak.

BAŞKAN KOŞTU; "CUMHURİYET TÜRK MİLLETİ'NİN TARİH SAHNESİNDE YENİDEN VAR OLUŞUNUN ADIDIR"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser, fener alayı ve kutlama programlarına herkesi davet eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Koştu mesajında, her türlü imkânsızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ağır bedellerle kurulduğuna dikkat çekti. Başkan Koştu, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Milletimizin inancı ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başarısı ile Cumhuriyet'in ilanı, Türk Milleti'nin tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı en büyük zaferlerdendir. Cumhuriyet, Türk Milleti'nin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını kutluyorum" dedi.

Bergama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu yaşayacak

Mustafa Kemal Atatürk, Hakan Koştu, Cumhuriyet, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu yaşayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolu dolu yaşayacak - Son Dakika
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