Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi Projesi kapsamında 1600 metrekare ticari alandan esnaf ve vatandaşların yararlanabileceğini bildirdi.

Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırladıkları Millet Bahçesi Projesi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesinden itiraz geldiğini konunun mahkemeye taşındığını belirtti.

Millet Bahçesi içerisinde hiçbir yerde örneği olmayan bir şekilde ticari alanlar yapacaklarını aktaran Koştu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam 1600 metrekare ticari alandan esnaflarımız ve vatandaşlarımız yararlanabilecek. Bunun haricinde yine esnafımızın mağdur olmaması için Fuat Olugan Parkı'na esnaf çarşısı yapacağız. Tabi biz esnafımızı mağdur etmemek için gayret gösterirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkemeye gitti. Şimdi mahkeme sonucunu bekliyoruz. Sonuca göre biran önce esnaf çarşısını yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi itirazını geri çekerse, 6-8 ay içerisinde çarşımızı yapıp, stadyum çevresindeki esnaflarımıza vereceğiz."

Esnaf çarşısı için finansman ihtiyacının riskli yapılara verilen ucuz kredilerden yararlanabileceğini kaydeden Koştu, Millet Bahçesi'ni 500 günde bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.