Bergama Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzundan 35 lisanslı yüzücü yetişti - Son Dakika

Bergama Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda eğitim gören 35 sporcunun lisanslı yüzücü olduğu bildirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren 2,5 yılda yaklaşık 1000 kişilik üye sayısına ulaşan yüzme havuzunun, spor kursları ile de bin kişiye hizmet verdiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Kursları" ile 600 kişinin de yüzme havuzundan faydalandığını bildiren Koştu, şunları kaydetti:

"Ayrıca 20 engelli gencimize de yüzme kursu verdik. Temmuz'da tekrar açılan yüzme havuzumuz 200 üye, 20 grupta yaklaşık 600 kişiye yüzme kursu hizmeti verdi, vermeye devam ediyor. Ayrıca yüzme takımları kurarak Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 35 sporcumuzu da lisanslı yüzücü yaptık."