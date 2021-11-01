Berna Kuş: Cumhuriyet coşkusu Yatağan'da yaşandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yatağan Belediyesi tarafından Belediye Meydanından başlayan fener alayı düzenlendi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destek verdiği yürüyüşte milli ve manevi şarkıların çalınarak gerçekleştirilen yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Kaya Köstepen Şehir Stadı'nda sona eren fener alayının ardından ücretsiz Mustafa Ceceli konseri gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin doldurduğu statta büyük bir coşkuyla başlayan konserde konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Demir, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak cumhuriyetin 98'inci yılının hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Toksöz ise, cumhuriyetin önemine vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Hemşerilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Toksöz, "İyi ki varsın cumhuriyet" dedi.

Konuşmaların ardından Toksöz ve Demir tarafından, Mustafa Ceceli, sunucu Ateş'e ve organizatör Cevdet Mucuk'a plaket sunuldu.

Gece geç saatlere kadar süren konserde Yatağanlılar, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.