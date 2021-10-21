BERTO'dan öğrencilere, kışlık giyecek yardımı - Son Dakika

Bergama Ticaret Odası (BERTO), ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere 800 montu, Bergama, Dikili ve Kınık ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etti.

BERTO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile meclis üyelerinin desteğiyle önceki yıllarda da yapılan kışlık giyecek yardımı, bu yıl 800 mont yardımıyla devam etti.

Montlar, öğrencilere ulaştırılmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerine verildi.

BERTO Başkanı Fikret Ürper, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı dilerken, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.???????