BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI - Son Dakika

TARİHİ Beşiktaş İskelesi'nin geniş teraslı üst katı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından tadilata alındı. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, tadilatın ardından İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'na tahsis edileceğini iddia ederek terasın halka açılmasını talep etti. Şahin, iskelenin üst katının halka açılmadığı takdirde dernek olarak hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. İBB'den konuyla ilgili olarak, herhangi bir kiralama yapılmadığı bildirildi.

Beşiktaş'taki iskeleler arasında mimari değer taşıyan Beşiktaş İskelesi, 1913 yılında Şirket-i Hayriye tarafından birçok kez iskele binası inşa etmiş mimar Ali Talat Bey'e yaptırıldı. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı yada "neoklasik Türk üslübu" veya "milli mimari rönesansı" olarak adlandırılan dönemin uygulayıcılarından biri olan Ali Talat Bey'in yaptığı Beşiktaş İskelesi binası, gerek genel biçimleniş, gerek cephelerde kullanılmış sivri kemerler, gerekse de iç-dış cephelerdeki bezemeler ile tamamıyla dönemin mimarlık anlayışını yansıtıyor.

Beşiktaş İskelesi'nin geniş teraslı üst katı, ilk yapıldığı yıllardan yaklaşık 1950'lere kadar düğün salonu olarak kullanıldı. 1979 yılında kısmen camlı bölmeler ile kapatılan üst kat, bugünkü haline getirildi. İskelede günümüzde Beşiktaş- Üsküdar ve Beşiktaş- Kadıköy vapur seferleri yapılıyor. İskelenin üst katı 2018 yılından önce İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mimar danışmanının ofisi olarak kullanılıyordu, 2018'den sonra ise İBB'ye bağlı 'İstanbul Gönüllüleri' adlı derneğe verildi. 'İstanbul Gönüllüleri' burada faaliyetlerine devam etti. Basit onarım tadilatı yapılan üst kat Mimari Restorasyon Kültür Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin'e göre, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'na verilerek vakfın merkez ofisi olarak kullanılacak. Üst katın halka açılmasını talep eden Şahin, halka açılmadığı takdirde dernek olarak hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

"HALKIN KULLANIMINA AÇILANA KADAR HUKUKİ YOLLARA DA BAŞVURACAĞIZ"

Serhat Şahin, "1913 yılında Ali Talat Bey tarafından yapılan bir yapı. Bunun öncesinde 1851 yılında bir ahşap yapı vardı sonra 1884 yılında bu ahşap yapı yıkılıp yerine daha büyük ahşap iskele yapılıyor. Daha sonra 1908 yılında iskele ve rıhtım eklenerek üzerindeki yapı da tekrar restore edilerek şu an bu haliyle 2021 yılına kadar hizmet ediyor. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği olarak kamu mülkiyetindeki tarihi yapıların halkın kullanımına açılması. İskelelerin üst katlarının halkın kullanımına açılmasını istiyoruz. Herhangi bir derneğe verilmesinden yana değiliz. Burası seçim sonrası Kadir Topbaş döneminde mimar danışmanının ofisi olarak kullanılıyordu, üst kat halka açık değildi. Şimdiki yönetim zamanında da üst kat 'İstanbul Gönüllüleri'ne verildi. Hiçbir tüzel kişiliği olmayan 'İstanbul Gönüllüleri' burada faaliyetlerine devam etti, o da yanlıştı bunu da söyledik biz. Şimdi de basit onarım tadilatı yapılıyormuş ve İstanbul Vakfı'na tahsisi yapılacak" dedi.

"7'DEN 70'E HERKESİN KULLANIMINA AÇILMALI"

Şahin, "İstanbul Vakfı'nın merkez ofisi olacak. Biz buna dikkat çekiyoruz, biz diyoruz ki; 'burayı karşılıksız olarak halkın kullanımına açın, halktan aldığınız gücü halka verin' diyoruz. Eğer 16 milyon için çalışıyorsak ve gerçekten bu sloganda samimiysek buranın bir kurumun ya da yöneticinin ofisi olarak değil 7'den 70'e herkesin kullanımına açılmalı. Bu insanların buna ihtiyacı var. Çünkü vapurlar buraya uğruyor ve vapur bekleyenler oluyor. Buranın İstanbul Kitapçısı olarak halka açılmasını istiyoruz. İnsanların orada kitap okuyabileceği, kitaplarını satabileceği bir yer olabilir. Sayın İmamoğlu'nun bu talebimizi olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Halkın kullanımına açılana kadar hukuki yollara da başvuracağız. Umarım burası bir kurumun değil halkın olmalı" diye konuştu.

İBB: KİRALAMA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden konuyla ilgili olarak, boş alan tadilatı yapıldığı, herhangi bir hazırlığın olmadığı ve bir kiralama yapılmadığı bildirildi.