Üye Girişi
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI

28.10.2021 10:48

TARİHİ Beşiktaş İskelesi'nin geniş teraslı üst katı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından tadilata alındı.

TARİHİ Beşiktaş İskelesi'nin geniş teraslı üst katı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından tadilata alındı. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, tadilatın ardından İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'na tahsis edileceğini iddia ederek terasın halka açılmasını talep etti. Şahin, iskelenin üst katının halka açılmadığı takdirde dernek olarak hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. İBB'den konuyla ilgili olarak, herhangi bir kiralama yapılmadığı bildirildi.

Beşiktaş'taki iskeleler arasında mimari değer taşıyan Beşiktaş İskelesi, 1913 yılında Şirket-i Hayriye tarafından birçok kez iskele binası inşa etmiş mimar Ali Talat Bey'e yaptırıldı. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı yada "neoklasik Türk üslübu" veya "milli mimari rönesansı" olarak adlandırılan dönemin uygulayıcılarından biri olan Ali Talat Bey'in yaptığı Beşiktaş İskelesi binası, gerek genel biçimleniş, gerek cephelerde kullanılmış sivri kemerler, gerekse de iç-dış cephelerdeki bezemeler ile tamamıyla dönemin mimarlık anlayışını yansıtıyor.

Beşiktaş İskelesi'nin geniş teraslı üst katı, ilk yapıldığı yıllardan yaklaşık 1950'lere kadar düğün salonu olarak kullanıldı. 1979 yılında kısmen camlı bölmeler ile kapatılan üst kat, bugünkü haline getirildi. İskelede günümüzde Beşiktaş- Üsküdar ve Beşiktaş- Kadıköy vapur seferleri yapılıyor. İskelenin üst katı 2018 yılından önce İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mimar danışmanının ofisi olarak kullanılıyordu, 2018'den sonra ise İBB'ye bağlı 'İstanbul Gönüllüleri' adlı derneğe verildi. 'İstanbul Gönüllüleri' burada faaliyetlerine devam etti. Basit onarım tadilatı yapılan üst kat Mimari Restorasyon Kültür Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin'e göre, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı'na verilerek vakfın merkez ofisi olarak kullanılacak. Üst katın halka açılmasını talep eden Şahin, halka açılmadığı takdirde dernek olarak hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

"HALKIN KULLANIMINA AÇILANA KADAR HUKUKİ YOLLARA DA BAŞVURACAĞIZ"

Serhat Şahin, "1913 yılında Ali Talat Bey tarafından yapılan bir yapı. Bunun öncesinde 1851 yılında bir ahşap yapı vardı sonra 1884 yılında bu ahşap yapı yıkılıp yerine daha büyük ahşap iskele yapılıyor. Daha sonra 1908 yılında iskele ve rıhtım eklenerek üzerindeki yapı da tekrar restore edilerek şu an bu haliyle 2021 yılına kadar hizmet ediyor. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği olarak kamu mülkiyetindeki tarihi yapıların halkın kullanımına açılması. İskelelerin üst katlarının halkın kullanımına açılmasını istiyoruz. Herhangi bir derneğe verilmesinden yana değiliz. Burası seçim sonrası Kadir Topbaş döneminde mimar danışmanının ofisi olarak kullanılıyordu, üst kat halka açık değildi. Şimdiki yönetim zamanında da üst kat 'İstanbul Gönüllüleri'ne verildi. Hiçbir tüzel kişiliği olmayan 'İstanbul Gönüllüleri' burada faaliyetlerine devam etti, o da yanlıştı bunu da söyledik biz. Şimdi de basit onarım tadilatı yapılıyormuş ve İstanbul Vakfı'na tahsisi yapılacak" dedi.

"7'DEN 70'E HERKESİN KULLANIMINA AÇILMALI"

Şahin, "İstanbul Vakfı'nın merkez ofisi olacak. Biz buna dikkat çekiyoruz, biz diyoruz ki; 'burayı karşılıksız olarak halkın kullanımına açın, halktan aldığınız gücü halka verin' diyoruz. Eğer 16 milyon için çalışıyorsak ve gerçekten bu sloganda samimiysek buranın bir kurumun ya da yöneticinin ofisi olarak değil 7'den 70'e herkesin kullanımına açılmalı. Bu insanların buna ihtiyacı var. Çünkü vapurlar buraya uğruyor ve vapur bekleyenler oluyor. Buranın İstanbul Kitapçısı olarak halka açılmasını istiyoruz. İnsanların orada kitap okuyabileceği, kitaplarını satabileceği bir yer olabilir. Sayın İmamoğlu'nun bu talebimizi olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Halkın kullanımına açılana kadar hukuki yollara da başvuracağız. Umarım burası bir kurumun değil halkın olmalı" diye konuştu.

İBB: KİRALAMA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden konuyla ilgili olarak, boş alan tadilatı yapıldığı, herhangi bir hazırlığın olmadığı ve bir kiralama yapılmadığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI
BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor 10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor 10:33 Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
10:41 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
10:27 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar         
10:17
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:09:24. #1.11#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE TADİLAT TARTIŞMASI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement